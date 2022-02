Taremi fascina iranianos: "Devia ser candidato ao Puskás das assistências, foi fenomenal"

Ali Hajisalem, jornalista e compatriota do avançado, ajudou O JOGO a tomar o pulso ao impacto que a exibição do portista em Roma teve no Irão. Horário do embate com a Lázio colou milhares à televisão.

O estatuto de herói que Taremi detém no Irão não é um fenómeno recente, mas o avançado do FC Porto continua a encontrar formas de surpreender o país onde nasceu.