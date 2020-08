Taremi estará hoje no Dragão e um jogador pode fazer o sentido inverso

Avançado iraniano chegou no domingo a Portugal e esta segunda-feira faz exames médicos antes de assinar.

Taremi chegou no domingo a Portugal e esta segunda-feira, ao que tudo indica, desloca-se ao Dragão para fazer os habituais exames médicos e assinar um contrato com o FC Porto.

Estes são, aliás, os derradeiros passos para que o avançado iraniano seja o quarto reforço dos dragões para a nova temporada, depois de acertadas as contratações de Cláudio Ramos (Tondela), Carraça (Boavista) e Zaidu (Santa Clara).

O internacional iraniano foi autorizado pelo Rio Ave a chegar mais tarde, tendo iniciado a viagem para Portugal ainda no sábado, de Teerão para Lisboa, com escala no Dubai. O atacante chegou à capital portuguesa no domingo ao meio dia, mas não viajou de avião para o Porto, optando por alugar um carro e seguir viagem, na companhia de um amigo, para Vila do Conde. À mesma hora, mas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em Pedras Rubras, muitos jornalistas aguardavam iraniano, despertando a curiosidade de vários adeptos, entusiasmados com a possibilidade de ver de perto o reforço portista. Alguns ainda esperaram, mas ficaram desanimados quando souberam que o jogador tinha trocado as voltas e já não chegaria de avião.

Numa altura em que o acordo entre o Rio Ave e o FC Porto é total e prevê o pagamento de uma verba um pouco inferior a cinco milhões de euros pelo passe, além de um jogador a título de empréstimo, Taremi deve assinar ainda esta segunda-feira, cumprindo o desejo de jogar nos dragões. O avançado iraniano tinha várias hipóteses, uma delas bem mais vantajosa do ponto de vista financeiro, mas o sonho de jogar a Liga dos Campeões e o facto de se sentir bem no Norte do país fez com que tivesse decidido, ainda antes de ir de férias, que queria jogar no Dragão.

André Pereira à espera do iraniano

André Pereira continua à espera que seja confirmada a transferência de Taremi para o FC Porto de forma a resolver o seu futuro.

O avançado português deve rumar ao Rio Ave a título de empréstimo, mas, para já, continua a aguardar que os responsáveis portistas o chamem para definir onde vai jogar na próxima temporada.

De momento, o atacante que na última temporada esteve emprestado aos espanhóis do Saragoça, continua afastado dos relvados, mas mantém a forma num ginásio, sem descuidar ainda o contacto com a bola.