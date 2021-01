O avançado Taremi já é o jogador com maior participação nos golos do FC Porto: 60% dos últimos dez passaram por ele

Se foi golo do FC Porto, é altamente provável que Mehdi Taremi tenha tido responsabilidade: esta frase representa uma tendência cada vez mais forte nos últimos tempos, particularmente desde que o iraniano se assumiu como titular.

Taremi jogou três minutos na estreia, com o Braga, mas bastaram-lhe segundos para causar estragos: sofreu o penálti que resultou no 3-1

Em Faro, o avançado chegou ao décimo golo da temporada e já tinha contribuído para outros sete, através de quatro penáltis sofridos (convertidos por um companheiro) e três passes para finalizações bem sucedidas. Números que fazem de Taremi o segundo melhor marcador da equipa, com menos dois golos que Sérgio Oliveira, mas o mais influente, invertendo a posição com o médio, que participou em 16 golos: 12 tiros certeiros e quatro assistências.

Mehdi Taremi apontou dez golos e teve responsabilidade noutros sete: em quatro sofreu penáltis e em três fez o passe para a finalização

De certa forma, pode dizer-se que Taremi está a cumprir aquilo que o seu histórico prometia. É que, pela sexta época consecutiva, o ponta de lança de 28 anos atingiu a marca dos dez golos. De prometedor a certeza, decorreu o espaço que o Sérgio Conceição entendeu ser necessário para a adaptação do avançado a uma nova forma de jogar. Recentemente, o treinador até admitiu que Taremi andou "um bocadinho mais tristonho" nessa fase de transição, mas a verdade é que a aposta está a ter alto rendimento. Taremi fixa-se na titularidade no início de dezembro, na receção ao Tondela para o campeonato e, daí para a frente, somou dez jogos nessa condição - pelo meio, ficou no banco na deslocação ao Olympiacos e fez os últimos cinco minutos na visita do Paços de Ferreira ao Dragão, para a Taça da Liga.

O instinto de Taremi transforma-o num perigo à solta. Em média, a cada 67 minutos, o avançado tem influência num golo

Nessas dez partidas, apenas uma (Moreirense) teve golos sem qualquer participação do internacional iraniano. Nas restantes, Taremi marcou, assistiu ou sofreu um penálti. Dito de outra forma, e para sintetizar, o camisola 9 dos dragões teve influência em 60% dos últimos dez golos da equipa.

Consolidada a posição de Taremi, sobram (e aumentam...) outras expectativas: até onde pode chegar? Para já, é seguro dizer que superou o que fez na época passada, ao serviço do Rio Ave. É certo que, ao cabo dos mesmos 23 jogos que tem agora, Taremi também fez dez golos, mas desta vez colecionou-os com menos tempo de utilização. Bem menos até, o equivalente, sensivelmente, a cinco jogos e meio: 1616 minutos na passada temporada, 1134 na atual.

O iraniano até andou "tristonho" nos primeiros tempos, que Conceição considerou serem de uma indispensável adaptação. Certo é que, desde que se fixou na titularidade, rende lucros elevados

Por outro lado, se aplicarmos esta comparação aos outros avançados da era Conceição, apenas Vincent Aboubakar fez melhor: o camaronês chegou ao seu 23.º jogo de 2017/18 com 21 golos marcados e influência noutros cinco. Marega, nessa época e na seguinte, deixou marca em 18 golos, praticamente o mesmo que Taremi agora, mas com mais minutos de utilização.

Já valeu sete pontos, mas ainda lhe falta a Liga dos Campeões



Se olharmos apenas aos golos - excluindo as assistências e os penáltis que conquistou - que Taremi marcou esta temporada, percebemos que estes se "transformaram" em sete pontos no campeonato para o FC Porto. Marcou um no triunfo (4-3) sobre o Tondela, bisou em Guimarães (2-3) e assinou o único golo da partida diante do Farense. Pelo meio, ainda voltou a marcar aos beirões, que perderam por 2-1 no encontro a contar para a Taça de Portugal. Ou seja, também aí o avançado ex-Rio Ave foi decisivo para o triunfo. Tudo isto aconteceu no último mês e meio depois de o iraniano ter conquistado um lugar no onze de Sérgio Conceição. Por isso, a utilização de Taremi na Liga dos Campeões foi esporádica. Acumulou apenas 27 minutos, distribuídos por três jogos [Manchester City, em Inglaterra, e nos dois com o Marselha] e ainda não fez qualquer golo. Aproximam-se os dois jogos com a Juventus, dos oitavos de final, e o estatuto de Mehdi agora é outro, assim como a forma que tem evidenciado.