Taremi: "Espero que recuperem o mais rapidamente possível e rezo por eles"

Sérgio Conceição, Fábio Cardoso e Mehdi Taremi visitaram o Centro de Reabilitação do Norte

O treinador Sérgio Conceição e os jogadores Fábio Cardoso e Taremi estiveram esta segunda-feira no Centro de Reabilitação do Norte (CRN), dando seguimento ao objetivo do FC Porto associar-se a causas nobres, proporcionando ao mesmo tempos momentos de felicidade ao maior número de pessoas possível.

Durante a visita às instalações em Vila Nova de Gaia, o trio portista distribuiu autógrafos a funcionários, pacientes e respetivos familiares.

"Isto é o melhor que fazemos. Recebemos apoio das pessoas durante os jogos, mas a maioria dos nossos adeptos está fora dos estádios. Estas pessoas vibram connosco através da televisão e estamos-lhes muito gratos por isso. Precisamos deles, da motivação que nos transmitem e deste tipo de ações. Devemos tê-las mais vezes, são essenciais para a equipa e para manter a moral de todos", disse Taremi, citado pela comunicação do FC Porto.

"Procuramos ajudar as pessoas a serem mais felizes e fazemos o nosso melhor por isso. Desejo o melhor a todos, espero que recuperem o mais rapidamente possível e rezo por eles. Se puder fazer algo que contribua para isso, eu farei. São como nós, devemos preocupar-nos com eles mais do que com outros. Gostamos muito de todos aqui e espero que o futuro lhes reserve coisas boas", concluiu.