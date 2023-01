Taremi escolhido como uma das figuras de 2022 no Irão

Associação de escritores desportivos destaca ano do avançado. Portista atravessa o melhor momento da carreira e foi incluído numa lista que contempla uma medalhada paralímpica, atletas de luta livre, remo e levantamento do peso.

O rendimento apresentado por Taremi ao longo de 2022 continua a valer-lhe o reconhecimento da crítica em Portugal, na Europa e... no Irão. Embora o "tweet" a repudiar o enforcamento de dois manifestantes tenha merecido mais destaque, ao ponto de a Imprensa mais próxima do regime ter vasculhado as redes sociais à procura de críticas ao avançado do FC Porto, a verdade é que também se ficou a saber que a Associação de Escritores, Jornalistas e Fotógrafos de Desporto iranianos o escolheu como uma das cinco figuras do último ano civil.

Na lista enviada para a Associação Internacional de Imprensa Desportiva (AIPS), com o objetivo de ser publicada na próxima edição da revista daquele organismo, Mehdi tem a companhia de Hashemiyeh Motaghian, medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, realizados já em 2020; Kamran Ghasempour, atleta de luta livre; Reza Dehdar, medalha de ouro na última edição dos Campeonatos do Mundo de levantamento do peso; e Nazanin Malaei, atleta de remo.

Taremi encerrou 2022 com 34 golos marcados pelo FC Porto, aos quais acrescentou mais cinco ao serviço do Irão, o que fez dele o quarto melhor marcador do último ano civil entre os jogadores a atuar na Europa.