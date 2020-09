Taremi estreou-se este sábado pelo FC Porto, tendo entrado aos 87 minutos do jogo com o Braga, da primeira jornada da I Liga

Taremi estreou-se em jogos oficiais pelo FC Porto. Entrou aos 87 minutos e se é verdade que o jogo durou apenas mais sete minutos, é um facto que foi tempo suficiente para o iraniano sofrer um penálti. Que Alex Telles cobrou para fazer o 3-1.

No final, do jogo, nas redes sociais, Taremi assinalou o momento com uma fotografia - a roda de jogadores com que o FC Porto encerra todos os jogos - e uma pequena frase: "Trabalho de equipa".