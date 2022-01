Taremi engata terceira antes do Puskás: prémio é entregue hoje

Taremi marcou pela terceira jornada consecutiva, frente ao Belenenses, na véspera de saber se ganha o prémio Puskás, com o golo de bicicleta apontado ao Chelsea.

Taremi somou três jornadas seguidas a faturar pelo FC Porto pela primeira vez, depois de ter alcançado uma série de quatro em representação do Rio Ave. Apesar de ter começado no banco de suplentes, o iraniano foi lançado aos 39 minutos e aos 61" conseguiu bater Luiz Felipe, chegando ao décimo golo na competição.

O momento de festa surgiu na véspera de saber se vence o prémio Puskás, ao qual concorre com o pontapé de bicicleta que assinou frente ao Chelsea, nos quartos de final da Liga dos Campeões de 2020/21. Os "The Best FIFA Football Awards" serão entregues esta segunda-feira a partir das 18h00, numa cerimónia virtual transmitida desde Zurique, na qual será também conhecido o galardão de melhor jogador do ano, disputado por Lewandowski, Salah e Messi.

O atacante portista, recorde-se, tem como adversários o argentino Érik Lamela e o checo Patrik Schick.