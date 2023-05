Taremi encontra-se numa autêntica missão de perseguição no FC Porto

Taremi, goleador do FC Porto

Mehdi superou Madjer e está a dois golos de igualar Hulk, enquanto procura estabelecer novo máximo de golos numa época.

A relação de proximidade entre Taremi e o golo voltou a dar frutos no último domingo, com o iraniano a aparecer no sítio certo para fazer o 1-1 na receção ao Casa Pia.

Foi o 26.º remate certeiro de Mehdi na época, ele que igualou o registo obtido na temporada passada e, em simultâneo, a melhor marca goleadora numa só temporada da carreira.