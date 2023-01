Taremi em exclusivo: "Foi um ano fantástico na minha carreira. Tem sido incrível"

ENTREVISTA, PARTE I - Eleito Jogador do Ano pelos leitores de O JOGO, o iraniano elege a conquista do título na Luz como um dos pontos altos de 2022, que fechou como o segundo jogador mais influente da Europa, com 50 participações em golo. Um 2022 de sonho já está no álbum de memórias, pelo que Taremi olha para o novo ano com vontade de fazer, no mínimo, igual. Na hora de falar em mérito, distribui os louros por todos, dos colegas ao staff.

Cinquenta participações diretas em golos - Só Mbappé (57) fez mais na Europa -, três troféus conquistados e a presença no Mundial fizeram de 2022 um "ano fantástico" para Taremi. Em entrevista exclusiva a O JOGO, no âmbito da eleição de Jogador do Ano para os nossos leitores, o dianteiro do FC Porto vira baterias para 2023, sem esquecer momentos como a presença no Catar e a conquista do título na Luz. Sobre o futuro, mostra-se sereno.

Terminou um 2022 de sonho com um "hat-trick". Foi o melhor ano da carreira?

-Em primeiro lugar, obrigado por esta distinção. Foi, de facto, um ano fantástico na minha carreira. Tem sido incrível. Agora quero manter este nível, para poder repetir em 2023.