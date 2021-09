Sporting é uma das poucas "presas" da Liga Bwin que escapam a Taremi e Toni Martínez. Contudo, Mehdi já fez estragos em Alvalade

O FC Porto já prepara o duelo de exigência máxima no reduto do rival Sporting (sábado, às 20h30), naquele que será o jogo grande da quinta jornada da Liga Bwin, em que o assalto à baliza dos anfitriões ficará a cargo de Taremi e Toni Martínez, dupla que tem dado frutos neste início de época e à qual não faltará vontade de morder o leão.

Ambos levam quatro jogos frente aos sportinguistas e enfrentam o clássico de sábado com um aliciante extra. Toni está a contar com "dificuldades", mas lembra o desejo do clube de "voltar a ser campeão"