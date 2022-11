Taremi é quem mais oportunidades cria na Liga dos Campeões

De acordo com o portal "Sofascore", Taremi

O começo de Taremi na fase de grupos da Champions pode não ter sido o melhor, com uma expulsão em Madrid, mas terminou em alta. E não foi só pelos golos e assistências que fez. O iraniano destacou-se também na criação de grandes oportunidades, ao ponto de ter concluído esta primeira fase no topo do ranking elaborado pelo portal "Sofascore".

O atacante portista desenhou seis, mais uma do que Perisic, do Tottenham. O terceiro lugar da tabela é repartido por Di Maria (Juventus), Goretzka (Bayer Munique) e Ndombelé (Nápoles), com quatro.

Refira-se, ainda, que Mehdi foi eleito para o melhor onze da fase de grupos pelo portal "Who Scored", juntamente com Mignolet, Alexander-Arnold, Rúben Dias, Bastoni, Grimaldo, Messi, Kimmich, Valverde, Sané e Mbappé.