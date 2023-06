Taremi é o primeiro avançado conhecido do Onze do Ano da I Liga

Avançado portista foi o melhor marcador da competição

A Liga Portugal divulgou na manhã deste sábado o primeiro avançado a constar do Onze do Ano da I Liga, referente a 2022/23. Trata-se de Taremi, jogador do FC Porto, que participou em 33 jogos no principal escalão.

O internacional iraniano foi o melhor marcador da competição, com 22 golos, tendo ainda somado sete assistências. Terminou assim a prova com 29 contribuições para golo.

Numa eleição levada a cabo pelos treinadores e capitães de equipa da primeira divisão, Taremi junta-se assim a Diogo Costa (FC Porto), Pepe (FC Porto), António Silva (Benfica), Otamendi (Benfica), Grimaldo (Benfica), Otávio (FC Porto), Ugarte (Sporting) e João Mário (Benfica).