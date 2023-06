Taremi e o Benfica no mercado: "Têm um génio estranho a tratar das vendas"

Avançado iraniano comentou a forma de estar dos encarnados no defeso

Figura do FC Porto, Mehdi Taremi comentou a forma de estar do Benfica no mercado de transferências. O avançado iraniano deu até o exemplo de Enzo Fernández, mostrando as diferenças em relação ao que se passa no Estádio do Dragão.

"Benfica? Eles têm um génio estranho a tratar das vendas. Viram por quanto o Enzo foi vendido para o Chelsea ao fim de seis meses? Conheço o trabalho deles, mas o FC Porto é um clube diferente. Um clube de muito sucesso. É menos provável que tenhamos grandes compras de jogadores, mas pegamos sempre os adversários pelos colarinhos. Reina um grande espírito neste clube", afirmou, em entrevista ao Varzesh 3, um órgão de comunicação do seu país.

Taremi explicou as dificuldades que sente no mercado de transferências sendo um jogador iraniano.

"Darwin é um jogador de topo, mas, no futebol, o passaporte também é muito importante. Um jogador que vem de um país de futebol tem um trabalho mais fácil. Veja-se o caso dos jogadores japoneses. A entrada no mercado é muito mais aberta para eles do que para nós (iranianos). A ida de Darwin para o Liverpool será muito mais fácil do que a transferência de um jogador como eu", atirou.