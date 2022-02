Taremi e Evanilson: uma sociedade de alto rendimento ao serviço do FC Porto

Taremi voltou a servir Evanilson, reforçando o estatuto de principal municiador do colega com quem disputa o papel de goleador-mor.

A vitória suada do FC Porto no reduto do Moreirense (0-1) serviu de palco ao reatamento de uma parceria com provas dadas e que vai rendendo dividendos aos dragões.

Taremi sprintou pela ala esquerda para oferecer de bandeja a Evanilson o golo que decidiu o encontro, reforçando em simultâneo o estatuto de "melhor amigo" do avançado brasileiro nas quatro linhas.