Taremi e Eustáquio estão de regresso ao Olival

Dragões continuam a preparar a visita a Chaves, marcada para a próxima quinta-feira (19h00) e referente à fase de grupos da Taça da Liga. Internacionais iraniano e canadiano voltaram ao centro de estágio depois da participação no Mundial, com o último a saltar diretamente para o boletim.

Stephen Eustáquio e Mehdi Taremi foram as principais novidades no treino matinal do FC Porto nesta segunda-feira. O canadiano, ainda assim, foi diretamente para o boletim clínico.

A fazer tratamento para debelar uma lesão muscular na coxa esquerda, Eustáquio, titular nos dois primeiros jogos do Canadá no Mundial e ausente do último, juntou-se a Veron (treino condicionado), Meixedo (tratamento) Zaidu (tratamento) e Evanilson (tratamento).

Roko Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel Silva trabalharam com o plantel principal, que já contou, então, com uma das referências ofensivas, Taremi.