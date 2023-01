Taremi e as execuções no Irão: "A justiça não se faz com uma corda"

Avançado deixou este domingo uma mensagem contra o regime iraniano.

Depois de, no sábado, mais dois homens terem sido executados pelo regime iraniano, alegadamente por terem participado nos protestos populares que eclodiram em setembro, Mehdi Taremi recorreu às redes sociais. O avançado do FC Porto mostrou-se indignado e frustrado pela forma como a justiça é feita no Irão, desequilibrada e violenta.

"A justiça não se faz com uma corda. Temos tantos vigaristas e criminosos na prisão, com julgamentos que duram vários anos. Mas porque estes jovens oprimidos são de famílias humildades e têm as mãos atadas, são executados com três acusações? Que sociedade encontra paz com derramamento de sangue e execuções a cada dia?", escreveu o internacional iraniano.

Segundo alguns relatos da Imprensa internacional, pelo menos quatro homens foram executados no Irão, mas várias organizações de defesa se direitos humanos falam em 16 pessoas condenadas a esse fim. Os julgamentos são rápidos, desiguais e à porta fechada, e as execuções, por norma, são feitas através de enforcamento.

Estes cidadãos foram punidos pela participação nos protestos populares contra o regime após a morte da jovem curda iraniana Mahsa Amini, de 22 anos, e que se transformaram num dos mais sérios desafios ao regime teocrata do Irão, instalado pela Revolução Islâmica de 1979.