Taremi e a seleção do Irão: "Algumas condições estão melhores"

Avançado da Team Melli registou mudanças positivas em termos logísticos e espera que não se voltem a desperdiçar oportunidades de realizar jogos de preparação, como aconteceu há pouco tempo.

Mehdi Taremi falou à Imprensa do Irão depois da vitória (2-1) sobre o Quénia, no segundo jogo de preparação da Team Melli. No primeiro, a seleção asiática empatou a uma bola frente à Rússia.

Este duplo compromisso serviu também de estreia ao selecionador Amir Ghalenoei. "Alguns jogadores são do campeoanto iraniano e outros jogam no estrangeiro, faltou-nos um pouco de consistência, mas é preciso ver que a equipa técnica e alguns jogadores são novos. Precisamos de tempo para nos conhecermos melhor. No geral, foi um bom estágio. Não estava à espera, mas algumas condições estão melhores do que anteriormente", analisou o avançado do FC Porto.

Num passado não muito distante, a seleção do Irão enfrentou vários problemas logísticos e de organização, chegando mesmo a não conseguir realizar jogos de preparação num número expectável e desejável.

"Definitivamente, quantos mais jogos de preparação tivermos, melhor. Todas as datas FIFA são importantes e não devemos desperdiçar oportunidades, quanto mais nos testarmos, melhores coisas podem acontecer. Gostávamos de jogar contra boas equipas, por exemplo, o Brasil. Mesmo que marquem cinco golos, ganhamos experiência. Nas condições em que estamos, esse tipo de coisas são difíceis e quase impossíveis", acrescentou Taremi, ainda assim otimista quanto ao potencial da equipa:

"Acho que podemos alcançar grandes coisas se tivermos tempo. Por agora, precisamos disso. E que nos apoiem para continuarmos num bom caminho."

Taremi foi titular em ambas as partidas e marcou o golo do Irão frente à Rússia.