Taremi e o "passo" que falta ao FC Porto: "Fizemos um grande trabalho"

Taremi, avançado do FC Porto

Declarações do avançado do FC Porto, à Imprensa, em antevisão ao duelo ante o Atlético Madrid, no qual se joga o apuramento para os oitavos de final da Champions

Expectativa: "Obviamente, sabíamos que este grupo seria difícil. Fizemos um grande trabalho e estamos a um passo da próxima etapa. Este jogo será difícil, são uma grande equipa, mas nós temos a nossa história e temos que fazer tudo."

Favoritismo: "Cada jogo para nós é igual. Vamos para campo para vencer cada jogo, sem importar qual o adversário, pelo qual temos o máximo respeito. Tentamos vencer cada jogo e é isso que vamos fazer novamente."

Estratégia: "Temos que confiar em nós. Cada dia tentar fazer o melhor e vencer. Estamos aqui para fazer isso, tal como eles. Tentaremos vencer de acordo com os nossos planos. Veremos amanhã."

Ansioso para marcar por estar há sete jogos sem fazer golos: "Quando marcamos é importante para a equipa. Celebrar uma vitória traz muita alegria a jogadores, adeptos, a todos do FC Porto. Isso é o mais importante, acima de tudo. O mais importante no final do jogo é que o FC Porto tenha vencido."