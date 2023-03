Taremi dispara no Ramadão: jejum tem sido saciado com golos

Produção de Taremi disparou nos últimos dois períodos em que cumpriu um dos pilares do Islão. Zaidu também não abrandou.

Taremi e Zaidu são os únicos muçulmanos do plantel do FC Porto. Desde o dia 22 - e até 21 de abril - estão a cumprir o Ramadão, o quarto de cinco pilares do Islão, que os obriga a permanecer em jejum desde o nascer até ao pôr do sol, exigindo um maior esforço físico nos treinos [habitualmente realizam-se da parte da manhã] e nos jogos.

Longe de ser uma situação nova no seio dos dragões, o passado recente indica que o Ramadão não afeta o rendimento dos jogadores portistas. Pelo contrário.