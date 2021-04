Taremi deixa ingleses loucos: "queixo caído", memória de Ronaldo e Tuchel... "bizarro"

Golaço do iraniano do FC Porto causou espanto na imprensa britânica.

O FC Porto tombou nos quartos de final da Liga dos Campeões, diante do Chelsea, mas deixou a prova dos milhões de cabeça levantada: depois de perder por 2-0 na primeira mão, venceu por 1-0 na segunda, graças a um golo de bandeira de Mehdi Taremi.

Decorria o minuto 90+4' quando o iraniano respondeu de forma perfeita a um cruzamento de Nanu, sobre a direita, com um remate em bicicleta que não deu hipóteses a Edouard Mendy. As imagens do lance não tardaram a propagar-se a grande velocidade na imprensa internacional e nas redes sociais e, em Inglaterra, o tabloide The Sun dedicou mesmo um artigo na sua edição online ao remate certeiro do jogador do FC Porto.

"Taremi imitou Ronaldo e Bale com golo de bicicleta de deixar o queixo caído", pode ler-se no título da peça do jornal inglês, que prossegue nos eloigos: "Desferiu um remate de bicicleta audaz e imparável. (...) Pareceu ficar parado no ar, ao mostrar uma capacidade atlética surreal. Um remate poderoso que coloca Taremi ao lado de outros ícones da Champions League, como Gareth Bale, que marcou da mesma forma ao Liverpool [em 2018] e Cristiano Ronaldo, contra a Juventus [no mesmo ano]."

Em destaque é também colocada a declaração de Thomas Tuchel sobre o grande golo do FC Porto, que o The Sun classifica como... "bizarra": "Até ao golpe de sorte no último minito, não concedemos oportunidades", salienta a publicação, estranhando a utilização da expressão "golpe de sorte" face à intencionalidade de Taremi no remate.

Recorde o grande golo de Taremi: