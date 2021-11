Taremi deixa a polémica de lado e não esquece a vitória do Irão

Taremi, avançado do FC Porto, não integrou a última convocatória do Irão

Avançado do FC Porto reagiu nas redes sociais após o triunfo frente ao Líbano, no apuramento para o Mundial.

É pelas redes sociais que Taremi tem tentado provar que a polémica com o selecionador Dragan Skocic é passado. Após ter desejado sorte aos colegas, o atacante reagiu ao difícil triunfo (2-1) obtido no Líbano pelos iranianos, que deram a volta ao resultado com dois golos nos descontos.

"Parabéns aos membros da seleção nacional do Irão pela vitória e pela manutenção da liderança", escreveu.

A seleção iraniana soma 13 pontos em cinco jogos do Grupo A da zona asiática de apuramento, com dois de vantagem para a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento.