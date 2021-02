Taremi de um lado, Darwin e Paulinho do outro: a resposta de Conceição

Treinador do FC Porto foi questionado sobre a forma do iraniano, perante duas das principais contratações dos rivais. Conceição optou por destacar a competitividade no plantel e mencionou mais três nomes.

Sérgio Conceição fez esta quarta-feira a antevisão ao duelo com o Belenenses, da jornada 17 do campeonato, e Taremi foi tema. Ao técnico do FC Porto foi questionado se considera que o clube compra melhor e mais barato do que os rivais, tendo como comparação Darwin, do Benfica, e Paulinho, contratado pelo Sporting ao Braga neste mercado de inverno.

"Que quer que lhe diga (risos)? Aquilo que eu posso dizer é que estamos contentes com o Taremi, Evanilson, Marega e Toni Martínez. É verdade que uns jogam mais que outros, mas isso faz parte dos ciclos de uma época desportiva. Estou muito contente com os quatro. Só estando a bom nível nos treinos e havendo essa boa competitividade no plantel é que podem demonstrar aquilo que valem. É importante falar dos nossos jogadores e não dos outros", respondeu o técnico.

Taremi cumpre a primeira época no FC Porto e leva até ao momento 11 golos em 25 jogos.