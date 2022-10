Taremi convenceu os treinadores da Liga Bwin com três golos e duas assistências

Jogador do FC Porto eleito o melhor avançado durante o mês de setembro.

Mehdi Taremi foi eleito pelos treinadores da Liga Bwin o melhor avançado do campeonato durante o mês de setembro.

O avançado internacional iraniano do FC Porto teve 25,4% dos votos, superando a concorrência de Fran Navarro (13,49%), do Gil Vicente, e de Vitinha (11,11%), do Braga.

Taremi apontou, no período em avaliação, três golos e fez duas assistências nos jogos com Gil Vicente (2-0), Chaves (3-0) e Estoril (1-1). Segundo informou o FC Porto no site oficial, venceu igualmente o prémio de melhor jogador, à frente de Enzo Fernández (11,9%), do Benfica, e de Fran Navarro (7,14%),

Vlachodimos (melhor guarda-redes), António Silva (defesa) e Eustáquio (médio) foram os outros jogadores já premiados pelas exibições em setembro.