Taremi contra Eustáquio: dupla do FC Porto chamada para as seleções

Avançado e médio vão defrontar-se num particular de seleções. Alipour, avançado do Gil Vicente, faz companhia ao melhor marcador do FC Porto

Mehdi Taremi e Stephen Eustáquio foram chamados pelos seus selecionadores para o confronto entre as seleções do Irão e do Canadá, respetivamente, marcado para este próximo mês de junho.

O jogo está marcado para o próximo dia 6 de junho, segunda-feira, e colocará frente a frente duas seleções que estarão na fase final do próximo Campeonato do Mundo.

Ali Alipour, antigo jogador do Marítimo e recente reforço do Gil Vicente, também foi chamado pelo selecionador do Irão, Dragan Skocic.