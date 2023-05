Taremi confia na conquista do título: "Temos as nossas hipóteses, que são muitas"

Iraniano junta-se a um lote de ilustres jogadores que fizeram 25 ou mais golos pelo FC Porto em épocas seguidas. Resposta a convite para renovar adiada para final da época, dizem no seu país.

Taremi continua a somar recordes e a bater registos, ajudando, com os seus golos, o FC Porto a manter bem acesa a chama da esperança na revalidação do título. Que o próprio acredita, sem rodeios. "Estamos cem por cento motivados para o que falta da temporada, temos as nossas hipóteses, que são muitas. Se vencermos os nossos jogos, podemos alcançar algo, vamos ver o que a outra equipa faz. Mas focamo-nos no nosso trabalho", sublinhou o avançado, em declarações ao Porto Canal.

A cumprir a terceira temporada no Dragão, Taremi está prestes a entrar no último ano de contrato com o FC Porto e, de acordo com a Imprensa iraniana de ontem, a renovação não é um cenário que esteja descartado. O foco de Mehdi nesta altura está em ajudar a equipa a recuperar os quatro pontos de atraso no campeonato e a chegar, de novo, à final da Taça de Portugal, tendo dado indicações aos seus representantes para aguardar antes de aceitar, ou não, uma proposta de renovação. Certo é que, perante o cenário, a ideia da SAD portista passa por prolongar o vínculo - como sucedeu recentemente com Toni Martínez - ou vender o passe do avançado no próximo mercado, garantindo assim algum encaixe financeiro.

Depois de um jejum de quase um mês, Mehdi reencontrou-se com as redes e fez, no dérbi da Invicta, o terceiro golo em quatro jogos (em Famalicão ficou em branco, mas só fez 16 minutos). "Estou muito feliz porque ganhámos o jogo. Estivemos muito bem, controlámos o jogo, fizemos o que pretendíamos e foi bom para a equipa. Aos 66 minutos ficámos reduzidos a 10 jogadores, sabíamos que seria duro, mas fizemos um bom trabalho", considerou, aproveitando para fazer a mesma convocatória que treinador já tinha feito. "Os adeptos ajudam-nos sempre, é muito bom sentir isso da parte deles. Queremos que continuem assim até ao final da época."

Voltando à produção, com o penálti concretizado frente ao Boavista, Taremi chegou aos 16 golos no campeonato e ficou a apenas um de apanhar João Mário e Gonçalo Ramos, a dupla do Benfica que lidera a lista de melhores marcadores da prova, um feito que ainda não conseguiu alcançar desde que chegou a Portugal. Mais do que a luta com os rivais, Mehdi tem outra, consigo próprio: está a apenas dois golos de tornar 22/23 a época mais produtiva da carreira no que a golos diz respeito. Com os 25 que assinou até ao momento - menos um do que na época passada - o iraniano juntou-se a um lote bem restrito de ilustres jogadores que fizeram 25 ou mais golos pelo FC Porto em épocas seguidas: Jackson Martínez , Falcao, Jardel, Domingos, Fernando Gomes e Djalma.



Iraniano passou Soares e Lisandro e já é o quinto melhor do Dragão

Um golo chegou para Taremi fazer uma dupla ultrapassagem e subir ao quinto lugar dos melhores marcadores de sempre do estádio do Dragão. O penálti em que bateu Bracali, no dérbi, foi o 37º golo do iraniano em "casa", precisamente metade dos que tem ao serviço dos portistas, ficando com mais um do que Lisandro López e Tiquinho Soares, com quem estava empatado. Porém, o atual avançado portista precisou de menos jogos para passar os registos dos do argentino e do brasileiro. Mehdi fica agora a três remates certeiros de apanhar Falcao, o quarto do ranking, e a sete de chegar ao último lugar do pódio, que pertence a Hulk. Uma marca que, provavelmente, só poderá almejar se continuar ao serviço do FC Porto na próxima época. Na atual, restam três jogos...