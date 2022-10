Taremi completa bis de penáltis diante do Bayer Leverkusen. Veja os golos

O FC Porto está a visitar o reduto do Bayer Leverkusen, em jogo da quarta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões. Aos 53' e aos 64', Mehdi Taremi foi chamado a converter grandes penalidades, com o avançado a não vacilar e a completar um bis.

Taremi marca o segundo golo dos dragões:

TAREMI LÁ PARA DENTRO



@ChampionsLeague | @bayer04fussball 0 x 2 @FCPorto #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/gvTv5O95Mx - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 12, 2022

Taremi bisa:

TAREMI X2



@ChampionsLeague | @bayer04fussball 0 x 3 @FCPorto #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/4IpLzulyGe - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 12, 2022