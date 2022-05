Taremi como nunca visto: avançado entra na história com o bis ao Tondela

Iraniano chegou aos 26 golos, nesta temporada, superou a marca registada no Persepolis, em 2016/17 e tornou-se no primeiro asiático a faturar na final da Taça de Portugal.

Taremi não quis fechar a temporada sem fixar um novo máximo na carreira: 26 golos numa época superaram os 25 verificados em 2016/17, pelo Persepolis (Irão).

O bis conseguido, ontem, no Jamor, foi determinante para este desfecho, sendo que o ponta-de-lança também se tornou no primeiro asiático a marcar na final da Taça de Portugal e juntou-se a uma lista restrita de dragões que bisaram no encontro decisivo: Hernâni (1956), António Sousa (1984), James Rodríguez (fez hat-trick em 2011), André Silva (2016) e Mbemba (2020).