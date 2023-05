Taremi como Jardel, com novo recorde pessoal e à frente de Ramos

Iraniano fez o primeiro póquer da carreira, chegou aos 100 golos em Portugal e lidera os artilheiros.

Taremi viveu uma noite histórica em Famalicão. O iraniano apontou quatro golos pela primeira vez na carreira, chegou à fasquia dos cem em Portugal, fixou um novo recorde pessoal numa época (30) e subiu ao primeiro lugar da lista de melhores marcadores da I Liga, com mais três tiros certeiros (21) do que o benfiquista Gonçalo Ramos (18).

Desde 1998, quando Jardel dizimou o Beira-Mar, que nenhum portista festejava tantas vezes num encontro, um fenómeno tão raro que é preciso recuar cinco anos no tempo para se descobrir o último a fazê-lo na prova: Edinho, pelo V. Setúbal, frente ao Aves. Por isso, Mehdi mostrou-se "muito feliz" pela proeza. "Dou o meu melhor, como sempre. Só tenho de agradecer aos meus companheiros por me ajudarem a fazer quatro golos", comentou, no final do encontro, assumindo que conquistar o título de máximo artilheiro da competição seria "importante". "Faz parte do meu trabalho como avançado, mas vamos ver o que acontece até ao fim da época. O Gonçalo Ramos é um bom jogador e tem qualidade para marcar mais", afirmou.

A vitória do FC Porto adiou a entrega do título por mais umas horas... ou jornada. Tudo depende do que o Benfica for capaz de fazer hoje, no clássico com o Sporting. "Não está nas nossas mãos", lembrou Taremi. "Mas como fizemos até agora ao longo dos anos, tentamos dar o nosso melhor até ao fim e no próximo jogo vamos jogar pelo nosso caráter, que também é importante. No FC Porto temos de ganhar os jogos todos e ainda teremos a Taça de Portugal", rematou.