Taremi com motivação extra para o clássico: a vítima que falta na coleção

Avançado iraniano já marcou a 12 das 18 equipas que militam na Liga NOS, mas ficou em branco em três jogos com o Sporting. Será desta?

Taremi tem colecionado vítimas atrás de vítimas desde que chegou ao futebol português. Das equipas que disputam a presente edição da Liga NOS, são 12 as que já sofreram com a pontaria do internacional iraniano, incluindo o próprio FC Porto, que na época passada viu o avançado marcar pelo Rio Ave, no Dragão. De entre os "grandes", Benfica e Braga também não escaparam. Falta, nesta coleção muito particular, o Sporting, clube que, curiosamente, também tentou contratar o jogador no último verão.

Taremi defrontou os leões em três ocasiões, duas pelo Rio Ave, e nunca marcou - como dissemos -, mas também nunca perdeu. Na época passada, empatou (1-1) em Vila do Conde e ganhou (3-2) em Alvalade, onde mesmo sem faturar foi grande figura ao sofrer as três grandes penalidades cometidas por Coates, central que reencontra este sábado. Curiosamente, apesar de ser um especialista na marcação de penáltis, não foi escolhido para nenhum deles, tendo sido chamados Filipe Augusto (duas vezes) e Ronan.

Já pelo FC Porto, defrontou o Sporting apenas uma vez, no campeonato, em Alvalade, tendo entrado apenas aos 90"+1". Agora, tem nova nova oportunidade de aumentar para 13 o número de vítimas, repetindo aquilo que já fez a FC Porto, Benfica, Braga, Farense, Famalicão, Santa Clara, Boavista, V. Guimarães, Moreirense, Gil Vicente, Portimonense e Tondela.

O clássico entre FC Porto e Sporting tem início marcado para as 20h30, no Dragão.