Taremi chegou em cima da hora, mas é titular no Irão-Iraque

Taremi chegou a Teerão na madrugada de quinta-feira e, algumas horas depois, é titular frente ao Iraque. Uma vitória hoje qualifica a equipa iraniana para o Mundial'2022.

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, figura no onze titular do Irão, que às 14h30 desta quinta-feira (de Portugal) defronta o Iraque, em jogo relativo à fase de qualificação para o Mundial'2022.

O dianteiro teve um viagem muito atribulada para Teerão e só na madrugada de hoje chegou ao país. Fez teste à covid-19, testou negativo e, algumas horas depois, vai mesmo jogar de início.

Refira-se que uma vitória hoje carimba a passagem dos iranianos para o Catar.