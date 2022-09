Taremi, avançado do FC Porto, foi titular no empate do Irão frente ao Senegal

Taremi com a camisola da seleção iraniana

Redação com Lusa

1-1 foi o resultado de um jogo de preparação tendo em vista o Mundial.

O Irão, equipa comandada pelo português Carlos Queiroz, empato 1-1 com o Senegal, em encontro de preparação das duas seleções para o Mundial'2022 de futebol do Catar, disputado na Áustria. Taremi, avançado do FC Porto, foi titular, tendo sido substituído ao minuto 59.

Os senegaleses, que estão integrados no Grupo A do Mundial, juntamente com os Países Baixos, o Equador e o anfitrião Catar, adiantaram-se aos 55 minutos, ao beneficiarem de um autogolo de Morteza Pouraliganji.

A equipa de Carlos Queiroz, que está integrada no Grupo B, com Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales, respondeu de imediato e, depois de várias oportunidades, igualou aos 64, através de Sardar Azmoun.