Taremi com a camisola do Irão

Um golo marcado por Sardar Azmoun, com assistência do Taremi, valeu ao Irão a conquista a Liga das Nações da CAFA, ao bater o Uzbequistão por 1-0 na final.

Recorde-se que no FC Porto, o avançado iraniano - que terminou a época como melhor marcador da Liga Bwin - conquistou Supertaça, Taça da Liga e Taça de Portugal. Os dragões foram segundos classificados, a dois pontos do campeão Benfica.

Taremi entra agora oficialmente de férias com mais duas distinções individuais. Depois de ter conquistado o título de melhor marcador do campeonato português, o avançado do FC Porto foi eleito o melhor jogador da primeira edição da Liga das Nações da CAFA, que o Irão conquistou após uma vitória frente ao Uzbequistão.

O internacional iraniano arrecadou ainda o título de melhor marcador da competição, com seis golos marcados: ao Quisguistão e ao Afeganistão.