Taremi: as condolências ao povo iraniano e o papel de Conceição na sua evolução

Jogador do FC Porto falou à imprensa portuguesa, juntamente com o selecionador Carlos Queiroz, no Catar, onde o Irão vai disputar o Mundial'2022.

Mensagem inicial: "Gostava de apresentar condolências ao meu povo. Estamos aqui para dar felicidade ao nosso povo. Se conseguirmos isso, será o derradeiro objetivo. Estamos concentrados nos nossos deveres profissionais. O meu trabalho é marcar golos. Vou dar o meu melhor para ajudar a equipa e marcar golos."

Momento positivo: "É o melhor momento da carreira? Sim."

Conceição e o FC Porto: "O mister Conceição ajudou-me muito. Aprendi muito com os meus colegas. O treinador ajudou-me a melhorar. O FC Porto é uma grande equipa e aprendi muito com Sérgio Conceição."

Harry Kane ou Mehdi Taremi? "Não consigo dizer se estou melhor que Harry Kane. A nossa equipa está muito unida. O melhor jogador é a equipa. Estamos unidos."