Taremi após o FC Porto-Arouca: "Eu jogo futebol, é confortável jogar em qualquer lado"

Taremi no FC Porto-Arouca

Declarações de Taremi no flash interview após o FC Porto-Arouca (5-1), partida da 14ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Foi um bom jogo para nós, a nossa atitude foi excelente e jogámos muito bem. Sinto-me fantástico pelo hat-trick, feliz por fazer o meu trabalho. Dou sempre o meu melhor, todos jogos são difíceis, apesar de ter marcado um hat-trick. É o terceiro hat-trick, pode ser que marque mais, vamos ver."

FC Porto pode alcançar o Benfica? "Nós fazemos o nosso trabalho, jogamos cada jogo para ganhar. Claro que precisamos que os outros percam pontos, mas o importante é nós fazermos o nosso trabalho, o que fazemos nos nossos jogos."

Sente-se mais confortável a jogar no FC Porto do que no Irão? "É confortável quando jogo pelo Irão e quando jogo pelo FC Porto. Eu jogo futebol, é confortável jogar em qualquer lado."