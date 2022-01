Taremi aperta gatilho na ressaca do jejum: em 2021 fez um golo que correu mundo

Em abril de 2021, Mehdi saiu de uma situação semelhante à que atravessou esta época e marcou em três encontros consecutivos. De um deles saiu o famoso candidato ao prémio Puskás...

A vitória (3-1) sobre o Benfica para o campeonato proporcionou um fim de ano em beleza para o FC Porto e, em particular, para Taremi.

O iraniano marcou o terceiro golo dos dragões no clássico, sentenciou a partida e pôs fim ao maior jejum - onze jogos - desde que chegou a Portugal, em 2019, pela porta do Rio Ave. Com a malapata desfeita, Mehdi espera, agora, recuperar a veia goleadora que já mostrou de dragão ao peito.