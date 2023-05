Taremi lamenta: "Ouvimos os golos do Benfica. É o que é"

Declarações do avançado do FC Porto, no final do encontro com o Vitória de Guimarães (3-0)

Reação ao triunfo: "Agradecer aos adeptos, que vieram ao jogo. Tentámos o melhor desde o início, mas não conseguimos ser campeões. Tivemos uma atitude muito boa. Pedimos desculpa."

Golos do Benfica: "Ouvimos os golos do Benfica. Tentámos o melhor, mas nem sempre é possível. Fizemos o nosso melhor. É o que é."

Título de melhor marcador: "Agradecer aos colegas, que me ajudaram. Não me faz diferença, pois não fomos campeões."

História do campeonato: "Perdemos muitos pontos. É a vida. Benfica fez um bom campeonato. Tentámos o melhor até ao final."