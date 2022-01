Taremi abriu o ketchup e está quase a igualar um recorde pessoal

Após seis rondas sem golos, Mehdi faturou nas últimas três e coloca agora os famalicenses em ponto de mira. Em 2019/20, pelo Rio Ave, festejou em quatro rondas consecutivas.

Antes do Mundial"2010, Cristiano Ronaldo disse que "os golos são como o ketchup, quando aparece é tudo de uma vez". Uma analogia que, por estes dias, assenta na perfeição a Mehdi Taremi.

Depois de uma sequência de seis jornadas - 11 jogos contando outras competições - sem faturar, o avançado marcou nos últimos três encontros do FC Porto na Liga Bwin, contra Benfica, Estoril e Belenenses, e caso volte a picar o ponto na receção ao Famalicão igualará o recorde pessoal de jornadas seguidas a faturar em Portugal: quatro, registo que alcançou em junho de 2020, então com as cores do Rio Ave.