Mehdi é o terceiro jogador das principais ligas europeias com mais participações em golos no ano de 2022. Na quarta-feira até pode subir uma posição.

Taremi poderá não ter a voracidade goleadora de outros artilheiros do FC Porto e haverá alguns com registos mais robustos no capítulo das assistências, mas, quando se juntam os dois itens, o iraniano está entre os melhores do mundo. São os números que o dizem.