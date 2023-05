Taremi à procura do trono que "foge" ao FC Porto desde Jackson Martínez

Com Gonçalo Ramos e João Mário em jejum no Benfica, o iraniano vai a Arouca tentar ajudar o FC Porto a vencer e subir ao primeiro lugar dos melhores marcadores da Liga. Desde Jackson Martínez, em 2012/15, que o rei dos marcadores não veste de azul e branco. Mehdi já ficou duas vezes em segundo lugar. Tem quatro golos em quatro jogos com os arouquenses...

Nenhum objetivo individual se sobrepõe aos coletivos, Sérgio Conceição nunca o permitiria, mas neste caso até se pode dizer que ambos estão interligados: Taremi recuperou terreno nas últimas semanas e vai tentar esta noite, em Arouca, apanhar ou até ultrapassar Gonçalo Ramos (em jejum há cinco jogos) e João Mário (não marca há seis jornadas), a dupla do Benfica que lidera a lista de artilheiros do campeonato com 17 remates certeiros, mais um do que o avançado portista. Se o fizer, Mehdi estará também a ajudar o clube no sentido de sair de Arouca com os três pontos, fundamentais para manter vivas as esperanças no título, mas também para fugir ao Braga na luta pelo acesso direto à Liga dos Campeões.

Terminar a época como o rei dos marcadores do campeonato é um desafio que Taremi leva a sério, até porque já o viu fugir por duas vezes nas três épocas anteriores. Ao serviço do Rio Ave terminou mesmo empatado com Carlos Vinícius, do Benfica, mas este assinou os 18 golos com menos tempo de utilização e levou para casa o troféu. Em 21/22, também foi vice-líder, mas desta vez a seis golos de distância de Darwin, também do Benfica.

Aliás, olhando para o histórico dos últimos campeonatos, é preciso recuar quase dez anos, no caso até 2014/15 para se encontrar um jogador do FC Porto que tenha sido coroado rei dos artilheiros do campeonato. O colombiano Jackson Martínez, na altura, terminou com 21 remates certeiros, mais um do que o benfiquista Jonas.

Hat-trick ao Arouca na primeira volta

Mehdi começou a época em grande, chegando ao Mundial do Catar com 13 golos na conta pessoal, e ainda manteve a veia goleadora nos primeiros jogos que se seguiram à presença na maior prova de seleções, fazendo seis golos em quatro jogos, três deles, precisamente, na receção ao Arouca, naquele que é, até à data o seu único hat-trick em 22/23. Porém, com a passagem do ano, o rendimento baixou bastante conseguindo apenas quatro golos até abril, altura em que voltou a calibrar a pontaria, assinando golos nas últimas três jornadas (falhou o Santa Clara por castigo): Benfica, Paços de Ferreira e Boavista, os dois últimos, contudo, de grande penalidade.

Com isso, o iraniano igualou a melhor série de jogos seguidos a faturar na prova, que datava de setembro, quando fez balançar as redes de Gil Vicente, Chaves e Estoril. Marcar esta noite servirá, portanto, para estabelecer um novo registo pessoal.