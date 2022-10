Tapsoba antecipa duelo: "É um jogo de vida ou morte para o FC Porto"

ENTREVISTA - Central do Bayer Leverkusen acredita que os portistas ganharam mais confiança com a goleada ao Braga e que vão dar tudo com os alemães, porque considera que uma derrota poderá ditar quase a saída da Champions.

Foi em português que Tapsoba escolheu falar com O JOGO antes de voltar a Portugal, para defrontar o FC Porto, num estádio onde já viveu a alegria de um apuramento na Liga Europa (2020) e a tristeza de ser expulso no primeiro minuto (2019). Figura de um Bayer de duas faces - péssimo na Bundesliga (17.º), assertivo na Champions (2.º grupo B) -, o central fala do encontro com os dragões, dos perigos de Taremi, aponta o que Wendell tem de melhorar para ser titular regularmente, da experiência na Alemanha e de ter sido eleito para o onze do século do V. Guimarães.

O Bayer não começou bem a época. Encontra explicação para isso?

- Não tenho nenhuma explicação. Os jogadores são iguais. É verdade que comprámos alguns jogadores, mas não saiu quase nenhum e o treinador é o mesmo. Então, ninguém está a perceber o que não está a funcionar. No futebol existem momentos como este, mas estamos a trabalhar para sair desta situação.