Pinto da Costa: "Futuro imediato e a longo prazo do FC Porto vai ser risonho"

Declarações de Pinto da Costa, ao Porto Canal, à margem da cerimónia de comemoração do 129.º aniversário do clube azul e branco, esta quarta-feira de manhã.

Parabéns ao universo portista: "O dia do aniversário é uma data importantíssima na vida de qualquer instituição ou pessoa. Completar 129 anos no dia seguinte a este Museu ter sido considerado a atração número um do género em Portugal é um momento de particular satisfação, até porque também se completam hoje nove anos da sua inauguração. Não podia ter escolhido melhor local para dizer estas palavras, que são palavras de felicidade e de parabéns a todos os portistas, a todos os que, ao longo destes 129 anos, permitiram construir um clube desta grandeza desde os seus inícios até hoje e deixar-lhes uma palavra muito forte de esperança no futuro, porque o mundo do Dragão é cada vez maior, vemos cada vez mais portistas e crianças a sentirem o FC Porto. É um dia de festa e de grande esperança num futuro risonho do FC Porto."

O futuro do FC Porto: "Quem dirige um clube como este, com os adeptos que tem, com os sócios que tem, com os colaboradores que tem, tem que acreditar sempre que o futuro vai ser risonho. Tenho a certeza que vai ser assim, tanto o futuro a longo prazo como o futuro imediato."