TAD anula castigo por declarações de comentadores do Porto Canal

O FC Porto tinha sido punido pelo Conselho de Disciplina da FPF, devido a críticas à arbitragem, proferidas por Paulo Miguel Castro e Bernardino Barros, na narração de duas partidas da equipa B

O Tribunal Arbitral do Desporto, após recurso do FC Porto, anulou o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF ao clube azul e branco por críticas à arbitragem proferidas por Paulo Miguel Castro e Bernardino Barros, comentadores do Porto Canal.

O caso diz respeito à narração de dois jogos do FC Porto B na época 2020/21, transmitidos pelo Porto Canal, concretamente as receções à UD Oliveirense e ao Casa Pia. Paulo Miguel Castro e Bernardino Barros, respetivamente narrador e comentador criticaram os desempenhos dos árbitros, no que o CD interpretou como "lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros". Como tal, puniu o FC Porto em 30.600 euros.

Submetido o recurso, o TAD anulou o castigo "não pelas razões invocadas" pelo FC Porto, mas por entender que o clube não pode ser penalizado, ao abrigo das leis que regulam a rádio, televisão e imprensa.

"Não restam dúvidas que as declarações que mereceram censura e abertura inicialmente de processo de inquérito e depois processo disciplinar foram proferidas em canal próprio da Demandante, mas por pessoas perfeitamente identificadas. Considerando que se aplica, face à alteração do nº 4 do art.º 112.º do RDLPFP, o art.º71. da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, a Demandante não pode ser responsabilizada por tais declarações", pode ler-se no acórdão do TAD.