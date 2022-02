TAD aceita providência cautelar de Francisco J. Marques

Francisco J. Marques cumpria castigo desde janeiro em face das críticas às arbitragem de Hugo Miguel no Moreirense-FC Porto, da temporada passada.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, viu o TAD aceitar a providência cautelar que suspende o castigo de 150 dias aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF.

Na prática, o diretor portista pode retomar as funções enquanto aguardar o recurso com o qual pretende anular, em definitivo, a suspensão e a multa de 30 600 euros.



