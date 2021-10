Esse será o primeiro jogo dos portistas depois da próxima paragem para as seleções

O jogo entre o FC Porto e o Feirense, referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal, vai realizar-se no dia 20 de novembro (sábado), às 20h15 (TVI), no Estádio do Dragão.

Esse será o primeiro jogo dos portistas depois da próxima paragem para as seleções e que antecede a visita a Liverpool para a Liga dos Campeões.