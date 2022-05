Taça de Portugal: FC Porto disponibiliza nova tranche de bilhetes esta quarta-feira

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Ingressos para a final da Taça de Portugal estarão à venda em exclusivo para sócios com diferentes critérios de acessibilidade

Depois de uma enorme primeira corrida aos bilhetes para a final da Taça de Portugal, que em muito pouco tempo esgotou a oferta, o FC Porto vai disponibilizar uma nova tranche nesta quarta-feira.

A segunda remessa de bilhetes para a partida com o Tondela estará disponível a partir das 10 horas, na bilheteira nascente do Estádio do Dragão. Os ingressos são de categoria 3 e têm o custo unitário de 15 euros.

A venda é exclusiva a sócios e o clube definiu os seguintes critérios de acessibilidade:

- Até às 13h00, será dada prioridade a detentores de bilhete de época 2021/2022 ou lugar anual 2019/20. A partir dessa hora, a venda será alargada aos sócios do FC Porto com quota em dia (março de 2022).

- Cada pessoa poderá apresentar um cartão de sócio ou App e adquirir dois bilhetes, de acordo com os critérios indicados acima.

ATUALIZAÇÃO