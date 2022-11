No último lance da primeira parte, Evanilson ficou muito queixoso e teve de ser assistido.

Evanilson chocou com Bruno no último lance da primeira do Boavista-FC Porto e ficou com muitas queixas, levando as mãos à cara. O brasileiro foi assistido pela equipa médica dos dragões, mas acabou por sair pelo próprio pé, embora com mostras de algum desconforto.

A verdade é que Evanilson acabou por ser substituído por Toni Martínez e assistiu à segunda parte no banco de suplentes.