Susto no Dragão: adepto reanimado após o FC Porto-Atlético de Madrid

Adepto foi assistido junto da Porta 5 do Estádio do Dragão após o FC Porto-Atlético de Madrid, na Liga dos Campeões

Um homem de 66 anos foi esta noite reanimado à saída da porta 5 do Estádio do Dragão, já depois de ter terminado o FC Porto-Atlético de Madrid (2-1), partida da Liga dos Campeões.

Segundo o que foi possível apurar, junto da First Intervention Associação (FIA) - entidade responsável pela prestação de primeiros socorros no estádio -, o indivíduo terá sofrido uma síncope cardíaca, situação que levou a acionar a equipa de apoio médico existente no estádio do FC Porto, que chegou ao local pouco depois de uma equipa de bombeiros munida de suporte básico de vida.

Iniciadas manobras de suporte avançado de vida com apoio da VMER e SIV do INEM, A paragem cardio-respiratória foi revertida, tendo o homem recuperado pulso antes de ser transportado para o hospital.