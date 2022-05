Surgem as primeiras imagens da possível nova camisola do FC Porto

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A diferença de cor nas mangas é um pormenor que condiz com os modelos de outros equipamentos já apresentados

Não faltará muito tempo para conhecer os equipamentos do FC Porto para 2022/23, mas já circulam imagens daquela que poderá ser a camisola principal.

A fotografia aqui exibida chega do Luxemburgo e já em 2021 se viram imagens do equipamento alternativo provenientes de França, ainda antes do anúncio.

