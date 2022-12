Horas extra para alguns jogadores depois da vitória por 2-0 sobre o Chaves, na Taça da Liga.

Poucos depois do apito final e de as equipas terem recolhido aos balneários, o relvado do Municipal de Chaves recebeu uma ligeira sessão de treino dos suplentes não utilizados por Sérgio Conceição, aos quais se juntou Manafá.

O lateral-direito, que continua sem ser opção para o treinador, não estava na ficha do jogo, mas foi a Chaves e teve direito a "horas extra" de trabalho.