Supertaça preparada em 30 dias: está definido o arranque da pré-temporada do FC Porto

Primeiros dias serão no Olival, depois o grupo deve rumar ao Algarve, como tem sido hábito. Internacionais apresentam-se um pouco mais tarde ao serviço. Estreia oficial com o Tondela a 31 de julho.

Já está decidido: os campeões nacionais vão ter direito a 38 dias de férias. Sérgio Conceição já informou os jogadores de que a nova temporada arranca no primeiro dia de julho (sexta-feira), com os habituais exames médicos no Olival e trabalho de campo. Significa isto que o FC Porto terá 30 dias para preparar a estreia da nova temporada, que será a decisão da Supertaça Cândido de Oliveira, com o Tondela, em Aveiro.

Como tem sido habitual, os primeiros dias serão passados em casa, sendo de prever que mais tarde a equipa viaje até ao Sul do país para o tradicional estágio, que deverá ter o Vale do Garrão como palco. Por definir estão, ainda, os jogos de preparação que o FC Porto fará para olear a máquina tendo em vista o ataque à nova temporada, em que vai defender a dobradinha.